Rabiot scalpita: le parole sul suo ritorno infiammano il derby in casa Milan

Il Milan si prepara al derby contro l’Inter. L’ottimo recupero per Allegri non è solo Christian Pulisic, tornato in campo col Parma e oggi titolare, ma anche Adrien Rabiot. Il francese ha recuperato durante la sosta e rientra subito dal 1′. Proprio il francese ha parlato nel pre-partita a DAZN.
Rabiot nel pre-partita: “Mi mancava il campo”
Il centrocampista francese Adrien Rabiot ha parlato a DAZN nel pre-partita del derby Inter-Milan. Ecco le sue parole.
“Sono contento di essere tornato, mi mancava il campo. Una partita così è solo emozione e divertimento, sono contento. Thuram? Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita. Sarà una bella sfida, loro sono pronti e anche noi, abbiamo lavorato bene”.