Rigore Milan-Lazio, sorprendono le dichiarazioni su Collu: “È un genio”

Nella vittoria di ieri sera per 1-0 del Milan ai danni della Lazio, a San Siro la scena se l’è presa tutta l’episodio accaduto negli ultimi minuti di gara. Il VAR ha deciso di richiamare l’arbitro Collu all’on fiel review per un presunto fallo di mano di Pavlovic in area di rigore. Quando ormai il rigore per la Lazio sembrava scontato, il direttore di gara ha però deciso di non assegnare la massima punizione a causa di un fallo sul serbo subito prima. Una scelta molto discussa, con Collu definito addirittura un “genio” da alcuni addetti ai lavori.

Milan-Lazio, Condò si complimenta con Collu: “È un genio”

L’episodio ha creato molte discussioni, con il mondo del calcio diviso tra chi pensa che sarebbe stato corretto assegnare il rigore e chi invece ritiene il fallo di mano di Pavlovic non punibile. Molto clamore hanno fatto le dichiarazioni del giornalista Paolo Condò, intervenuto ieri sera negli studi di Sky Sport. Il noto giornalista si è complimento con Collu, che a detta sua è riuscito a districarsi da una situazione assai complessa:

“Collu è un genio, perché ristabilisce giustizia (cioè non doveva essere dato un calcio di rigore), salvando la faccia al VAR per quella che è stata una chiamata assurda, a mio giudizio, del VAR. Quindi riesce veramente a fare botte piena e moglie ubriaca”.