Rinnovo Leao: posizione chiara del Milan, parla Romano

Dopo il Derby, il Milan batte anche la Lazio e conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Nonostante qualche assenza, la squadra di Allegri vince e convince, proprio come Rafael Leao sta convincendo la società. Il portoghese, che ha saltato le prime partite della stagione a causa di un infortunio, sta premendo in mano la squadra a suon di gol. La dirigenza comincia a pensare ad un rinnovo di contratto.

Leoa-Milan, prove di rinnovo: la posizione della società

Quello segnato ieri ai biancocelesti è il quinto gol in campionato per Leao. Nessuno, in Serie A, ha fatto meglio di lui. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale ‘YouTube’, infatti, il Milan sarebbe molto felice e starebbe pensando ad una proposta di rinnovo. Il numero dieci portoghese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028.

Questa potrebbe essere la stagione giusta per blindare Leao ed evitare brutte sorprese in futuro.

Sempre più leader: i numeri di Leao in rossonero

Arrivato a Milano nel 2019, Leao ha raggiunto quota 270 presenze con la casacca rossonera, nelle quali ha segnato 76 gol e servito 63 assist per i compagni. Un campionato ed una Supercoppa vinti entrambi da grande protagonista. Leao ha vissuto alti e bassi, ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Il portoghese sta diventando un leader e la società non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio fuoriclasse.