San Siro è già un affare per Milan e Inter: in arrivo maxi incasso per i club

Milan e Inter si preparano a mettere in piedi i progetti per il prossimo futuro. Dopo l’acquisizione di San Siro e delle aree circostanti da parte del club rossonero e di quello nerazzurro, iniziano con velocità le manovre riguardanti il progetto per il nuovo stadio, con l’obiettivo di averlo disponibile dal 2031. Tra queste procedure, anche quella del nome dell’impianto, con l’obiettivo di trovare uno sponsor che ne dia il nuovo nome.

Inizia la ricerca dello sponsor per il nome dello stadio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter non sono solo a lavoro per il progetto del nuovo stadio che ospiterà il club rossonero e il club nerazzurro da circa il 2031. Assieme a questo, inizia anche la ricerca dello sponsor che dovrebbe dare il nome al nuovo stadio.

Sponsor stadio: 20 milioni di euro per Milan e Inter

Sempre secondo la Rosea, siamo ancora a una prima fase esplorativa per cercare lo sponsor che possa pagare i ‘naming rights‘ dello stadio. La ricerca, però, parte dall’idea che sarà necessario trovare una grande azienda che possa fornire fino a 20 milioni di euro a stagione per i due club. Filtra un primo sponsor, Generali, compagnia assicurativa di grande importanza a livello mondiale.