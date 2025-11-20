“Sarà out nel derby”: tegola enorme per il big, l’infortunio

Mancano solo tre giorni al derby della Madonnina. Domenica sera, dalle ore 20:45, i rossoneri e i nerazzurri si scontreranno nella grande cornice di San Siro in una sfida di alto livello. Prima contro terza, con la possibilità per il Milan di acciuffare il primo posto e per l’Inter di consolidarlo. Nel frattempo però spunta il grande assente in casa nerazzurra. Denzel Dumfries sarà infatti out per il derby a causa dell’infortunio subito.

Dumfries out: l’olandese non ha recuperato dal fastidio alla caviglia

Durante la sosta delle Nazionali Denzel Dumfries era rientrato anticipatamente dal ritiro dell’Olanda a causa di un fastidio alla caviglia sinistra. L’idea è che l’esterno si fosse fermato in tempo e che potesse recuperare ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, il dolore è ancora forte e l’Inter non vuole rischiare.

Denzel Dumfries con ogni probabilità non sarà convocato per il derby contro il Milan, provando poi a recuperare per la Champions League.

Dumfries si aggiunge alle assenze di Mkhitaryan e Darmian

Oltre Denzel Dumfries, non saranno della partita nemmeno Mkhitaryan e Darmian. L’armeno è ancora in fase di recupero dal risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra accusato contro il Napoli.

L’esterno italiano deve anch’esso recuperare dal risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Tutti e tre non saranno convocati per il derby.