Scaroni svela tutto: da Galliani alla new entry in società, cos’ha detto il presidente del Milan

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato dichiarazioni importanti durante la conferenza stampa post assemblea dei soci. Si è parlato di bilanci, di campo, ma anche di eventuali nuove figure in società. Scaroni ha fatto il nome di Massimo Calvelli, una figura molto importante per la famiglia di Red Bird. Poi ha rilasciato un commento anche sul possibile ritorno di Adriano Galliani in società.

Milan, Scaroni presenta una nuova figura nel CDA

Queste le parole di Paolo Scaroni al termine del Consiglio d’Amministrazione del club rossonero:

“Calvelli il titolo esatto che ha in ambito Red Bird lo leggo così sono preciso: Senior International di RedBird e opereting partner. Al di là di questo, ha una posizione importante nell’ambito dell’organizzazione di RedBird, soprattutto per lo sport, di cui fa parte il Milan: è entrato oggi nel CdA. E uomo di sport, ha lavorato per anni nel tennis. Proprio per questo Red Bird ha ritenuto potesse aiutare, per noi positivo”.

Nessun dubbio, dunque, sulla nuova figura inserita nel CDA del Milan. Smentita, invece, l’ipotesi su Galliani.

Galliani-Milan, sfuma il ritorno: il presidente conferma

L’ex dirigente del Milan ha lasciato l’incarico che lo vedeva protagonista nella gestione del Monza, ma non tornerà in rossonero.

“Al momento non ho novità. Ho letto le ipotesi che hanno preso corpo con la cessione del Monza: è un grande amico del Milan, è sempre allo stadio, ma non entra sicuramente nel Consiglio, che abbiamo approvato oggi. Se poi RedBird vorrà ritagliargli un ruolo ci informerà, ma non abbiamo informazioni”.

Scaroni ha fatto così chiarezza sulla situazione legata al nuovo Consiglio d’Amministrazione del Milan.