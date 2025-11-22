Negli ultimi giorni il nome di Thiago Silva è tornato ad essere accostato con insistenza al Milan. Il brasiliano viene visto come una possibile soluzione per la retrovia rossonera in vista del mercato invernale, ma probabilmente rimarrà soltanto una suggestione. A confermarlo anche Alfredo Pedullà, che è intervenuto sul possibile ritorno del calciatore a Milano.

Dall’esplosione in rossonero alla vittoria della Champions: il percorso di Thiago Silva

Le voci di mercato delle ultime settimane hanno riavvicinato Thiago Silva al mondo Milan. Il difensore ha vestito la maglia rossonera per tre stagioni, consacrandosi ad alti livelli e vincendo uno Scudetto sotto la guida proprio di Massimiliano Allegri.

Dopo l’esperienza a Milano, per il brasiliano è iniziata la lunga e fruttuosa parentesi al Paris Saint-Germain, che lo ha messo al centro della propria difesa e delle proprie idee per otto stagioni. Dopodiché l’esaltante quadriennio al Chelsea, con cui ha vinto la Champions League nel 2021, e infine il ritorno in patria al Fluminense. E chissà se ci sarà tempo per un ultimo, romantico ritorno in Europa.

Pedullà mette chiarezza sulla questione Thiago Silva: il messaggio è chiaro

Al momento, un secondo capitolo di Thiago Silva al Milan appare molto difficile. A confermarlo è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, che ha delineato le caratteristiche dell’attuale situazione.

Pedullà ha confermato che i rossoneri andranno a caccia di un difensore per coprirsi su un reparto cruciale, ma il brasiliano dovrebbe restare al Fluminense fino alla scadenza naturale del proprio contratto a giugno 2026. Nessuna chance dunque, almeno guardando all’attuale stato delle cose, per un ritorno in rossonero specialmente a gennaio.