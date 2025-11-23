“Sogno Nazionale?”: Bartesaghi parla già da veterano, il messaggio in diretta a Buffon

Il Milan vince e supera l’Inter. I rossoneri trionfano grazie al gol decisivo di Christian Pulisic e volano a 25 punti, a -2 dalla vetta occupata in solitaria dalla Roma. Una grande prestazione dei giocatori allenati da Massimiliano Allegri, che soffrono nel primo tempo ma reagiscono in modo deciso nel secondo, portando a casa l’intera posta in palio. Sul match da poco terminato è intervenuto Bartesaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Bartesaghi: “Un sogno giocare il derby, non mi aspettavo tutto questo in un anno”

Bartesaghi ha parlato dopo il successo di misura del Milan contro l’Inter. Queste le sue parole.

Sulla titolarità

“Mi sto prendendo il posto da titolare? La squadra e lo staff mi danno fiducia. Sono a disposizione di tutti e cerco di dare sempre il massimo”.

Difficoltà con la Roma

“Ci sono varie partite nel campionato che sono diverse tra loro: con la Roma sono andato in difficoltà più nei primi 20′. Siamo una squadra e non è una cosa scontata”.

Percorso col Milan Futuro

“Il percorso con la seconda squadra è stato importante perché mi ha aiutato in diversi ambiti. Anche in Serie C ci sono squadre di livello. Non è andata come speravamo, ma noi abbiamo dato il massimo”.

Sogno Nazionale

“Il sogno più grande e giocare per la Nazionale, sto provando a renderlo realtà. Per farlo, serve serenità e dare il massimo per il Milan”.

Tutto in un anno