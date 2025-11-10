Sostituto Maignan, che sorpresa: il Milan punta un portiere di Serie A con zero presenze

Il futuro di Maignan resta un rebus e il Milan continua a guardarsi intorno per un eventuale sostituto. Tra i profili seguiti emerge un nome un po’ a sorpresa: si tratta di Christos Mandas, portiere classe 2001 della Lazio. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, il club starebbe valutando il greco come possibile estremo difensore nella prossima stagione, anche se finora non ha ancora trovato spazio con i biancocelesti.

Mandas fra i nomi come post-Maignan

Nel mirino del Milan sarebbe finito Mandas, portiere della Lazio classe 2001. La società rossonera valuta con attenzione il mercato dei giovani estremi difensori, consapevole che la situazione contrattuale di Maignan potrebbe presto aprire nuovi scenari. Il francese, elemento chiave della squadra, non ha ancora rinnovato e diverse big europee seguono da vicino la sua evoluzione.

Mandas, arrivato alla Lazio nel 2023, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Nonostante la giovane età, ha già mostrato sicurezza e personalità nelle poche apparizioni in Serie A e in Europa League delle stagioni passate. Ancora zero, invece, le presenze in questa stagione, dove l’assenza delle coppe e le buone prestazioni di Provedel gli stanno chiudendo lo spazio.

Il futuro della porta del Milan

La dirigenza milanista segue con discrezione il dossier legato ai portieri per la stagione 2025/26. Mandas rappresenta una scommessa, ma anche un investimento in linea con la filosofia del club, orientata su profili giovani e di prospettiva. Non è l’unico profilo sotto osservazione, dato che il club ha messo nel mirino anche portieri come Suzuki del Parma, Carnesecchi dell’Atalanta, Caprile del Cagliari e Di Gregorio della Juventus.