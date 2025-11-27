Tomori incorona Leao e Ibra: il suo racconto è da Scudetto

Il difensore del Milan Fikayo Tomori si è raccontato nel corso del podcast Filthy Fellas. Tantissimi i suoi retroscena: si parte dallo Scudetto conquistato nel 2021/2022 e sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic in questo trionfo, ad un’esaltazione delle qualità di Rafa Leao, ritenuto dall’inglese un calciatore da Pallone d’Oro.

Ibra, la mentalità e lo scudetto

Il racconto di Tomori mette in luce l’incredbile personalità di Zlatan Ibrahimovic, risultata decisiva nel cammino che ha portato alla vittoria dello Scudetto:

“Ricordo l’ultima partita dell’anno dello scudetto, a fine primo tempo vincevamo 3-0, Ibra rientrò negli spogliatoi e ci fece capire che non era finita. Anche ora, nel nuovo ruolo, resta sempre competitivo”.

Leao e l’ambizione da Pallone d’Oro

Tomori ha descritto con chiarezza il talento di Rafael Leao e la sua capacità di incidere:

“Leao potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d’Oro. È alto, è forte, è veloce, sa dribblare. Ha tutto per essere uno dei migliori”.

Il difensore non ha dubbi e anche lui si piazza fra coloro che credono fermamente nelle qualità del calciatore portoghese, nonostante troppo spesso sia finito nel mirino della critica.