“Tu sogni troppo presto!”: le parole del leader rossonero dopo Milan-Roma

Il Milan batte di misura la Roma e sale a 21 punti, a -1 dalla vetta solitaria occupata dal Napoli. Una partita entusiasmante e di grande intensità, decisa dalla rete di Pavlovic nel primo tempo. Nel finale la grande occasione per il pari di Dybala su rigore, che sbaglia anche grazie a una super parata di Maignan. Quest’ultimo e Leao hanno parlato nel post-partita.
Maignan e Leao nel post-partita: le loro dichiarazioni
Mike Maignan e Rafael Leao hanno discusso della partita vinta contro la Roma a DAZN. Le loro parole.
MAIGNAN
“Sono tre punti importanti, come ogni punto che facciamo. Siamo a inizio stagione ma vogliamo sempre fare bene. Quando giochiamo così possiamo vincere ma dobbiamo continuare a dare tutto. Scudetto? Sogni troppo presto, siamo ancora a Novembre. Siamo una buona squadra, dobbiamo solo continuare così e pensare partita dopo partita. Il rigore? Un momento decisivo per la squadra. Ero fiducioso e i miei compagni avevano fiducia in me”.
LEAO
“Queste partite sono difficile, abbiamo giocato di squadra. Non conta il talento di ognuno, ma la squadra. Abbiamo tirato di più, siamo orgogliosi di questa partita e felici di aver fatto punti in questa partita importante. Sono a disposizione della squadra, che sia centravanti, trequartista o esterno. L’importante è aiutare il mister e la squadra”.