“Tu sogni troppo presto!”: le parole del leader rossonero dopo Milan-Roma

Il Milan batte di misura la Roma e sale a 21 punti, a -1 dalla vetta solitaria occupata dal Napoli. Una partita entusiasmante e di grande intensità, decisa dalla rete di Pavlovic nel primo tempo. Nel finale la grande occasione per il pari di Dybala su rigore, che sbaglia anche grazie a una super parata di Maignan. Quest’ultimo e Leao hanno parlato nel post-partita.

Maignan e Leao nel post-partita: le loro dichiarazioni

Mike Maignan e Rafael Leao hanno discusso della partita vinta contro la Roma a DAZN. Le loro parole.

MAIGNAN

“Sono tre punti importanti, come ogni punto che facciamo. Siamo a inizio stagione ma vogliamo sempre fare bene. Quando giochiamo così possiamo vincere ma dobbiamo continuare a dare tutto. Scudetto? Sogni troppo presto, siamo ancora a Novembre. Siamo una buona squadra, dobbiamo solo continuare così e pensare partita dopo partita. Il rigore? Un momento decisivo per la squadra. Ero fiducioso e i miei compagni avevano fiducia in me”.

LEAO