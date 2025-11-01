Ultim’ora Milan: Allegri lo riavrà a disposizione contro la Roma

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della prossima partita contro la Roma. Ardon Jashari tornerà a disposizione dei rossoneri, dopo la brutta frattura al perone che lo aveva tenuto ai box per diversi mesi. Inoltre Allegri potrà contare anche su Tomori.

Milan, Allegri finalmente potrà contare su Jashari

Jashari è stato uno dei nomi più ricercati durante l’ultima sessione di mercato dei rossoneri, il centrocampista ora potrebbe diventare un fattore determinante nel Milan di Allegri. Un rientro importante, assieme a quello di Tomori, visti i tanti infortuni che hanno colpito i rossoneri nell’ultimo periodo. Contro la Roma saranno ancora out Gimenez, Pulisic e Rabiot.

