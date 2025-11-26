Ultim’ora Milan, la notizia preoccupa Allegri: stop per due big rossoneri

Il Milan prosegue a lavorare con euforia dopo il successo nel derby. Ci sono però ancora problemi fisici da fronteggiare e a farne le spese nell’ultimo allenamento sono stati due big come Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. I due giocatori, grandi protagonisti della vittoria contro l’Inter, non si sono allenati con i compagni quest’oggi a Milanello.

Pulisic e Saelemaekers out: il motivo

Saelemekers soffre infatti di un fastidio alla schiena, mentre Pulisic ha patito un affaticamento muscolare. Si tratta di problemi di lieve entità che al momento non sembrano destare troppe preoccupazioni, ma le condizioni dei due giocatori saranno comunque monitorate nei prossimi giorni con grande attenzione in vista della gara contro la Lazio.

La situazione sugli stop: c’è ottimismo

Al momento, non sembrano essere due infortuni di entità particolarmente preoccupante, ma è chiara l’allerta trattandosi di due calciatori molto importanti per Massimiliano Allegri. I prossimi allenamenti chiariranno meglio le loro condizioni in vista della gara contro la Lazio, ma la loro importanza negli schemi dell’allenatore ci porta a pensare che la loro presenza potrebbe anche essere forzata per la gara di Serie A, risparmiandoli al massimo per la successiva gara infrasettimanale di Coppa Italia (sempre contro la Lazio).