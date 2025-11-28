ULTIM’ORA – Milan-Lazio, c’è l’annuncio su Pulisic: Allegri ha preso la sua decisione

Christian Pulisic si dispera dopo il rigore sbagliato contro la Juve in Seria A

Pessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri. Christian Pulisic non sarà a disposizione per la prossima sfida dei rossoneri in Serie A contro la Lazio.

Il centrocampista americano non ha recuperato in tempo dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi, e dunque non potrà fare coppia con Rafael Leao nella prossima gara di campionato.

Infortunio Pulisic, da valutare i tempi di recupero: forfait anche in Coppa Italia?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al termine dell’allenamento odierno mister Massimiliano Allegri ha scelto di non convocare Christian Pulisic. Il giocatore è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e non è stato ritenuto pronto per prendere parte alla sfida contro i biancocelesti.

Resta ora da valutare se l’americano potrà rientrare in Coppa Italia, quando il Milan affronterà nuovamente la Lazio nella sfida infrasettimanale. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Christian Pulisic esulta dopo un gol con il Milan durante una partita di campionato allo stadio San Siro
Christian Pulisic esulta dopo un gol con il Milan durante una partita di campionato allo stadio San Siro nel 2025

