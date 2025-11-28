ULTIM’ORA – Milan-Lazio, c’è l’annuncio su Pulisic: Allegri ha preso la sua decisione

Pessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri. Christian Pulisic non sarà a disposizione per la prossima sfida dei rossoneri in Serie A contro la Lazio.

Il centrocampista americano non ha recuperato in tempo dal problema muscolare accusato nei giorni scorsi, e dunque non potrà fare coppia con Rafael Leao nella prossima gara di campionato.

Infortunio Pulisic, da valutare i tempi di recupero: forfait anche in Coppa Italia?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al termine dell’allenamento odierno mister Massimiliano Allegri ha scelto di non convocare Christian Pulisic. Il giocatore è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e non è stato ritenuto pronto per prendere parte alla sfida contro i biancocelesti.

Resta ora da valutare se l’americano potrà rientrare in Coppa Italia, quando il Milan affronterà nuovamente la Lazio nella sfida infrasettimanale. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.