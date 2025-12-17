Affare Fullkrug, c’è una “cattiva notizia” per il Milan: avete saputo?

Il Milan accelera sul mercato dopo lo stop di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano sarà operato in Olanda e resterà fermo diverse settimane, costringendo il club a intervenire subito. La dirigenza ha individuato in Niclas Fullkrug il profilo giusto per coprire l’assenza, avviando una trattativa con il West Ham. L’obiettivo è chiudere entro fine dicembre per tesserarlo all’apertura del mercato, secondo quanto appreso da più fonti in queste ore. Una corsa contro il tempo che può incidere sul presente e sul futuro offensivo dei rossoneri.

Gimenez si ferma, il Milan vira su Fullkrug

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Santiago Gimenez, che domattina sarà operato in Olanda dal professor Gino Kerkhoffs, specialista della caviglia. L’ex Feyenoord dovrebbe restare ai box per circa sei settimane, anche se solo dopo l’intervento ci sarà maggiore chiarezza sui tempi di recupero.

Dal club filtra una linea netta: non aspettare. La dirigenza ha deciso di muoversi subito sul mercato per evitare un vuoto in attacco in una fase delicata della stagione.

Il nome individuato è quello di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham. Il Milan considera il tedesco il profilo giusto per esperienza e caratteristiche, adatto a reggere il peso dell’attacco.. La trattativa è avviata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’operazione entro il 31 dicembre, così da farsi trovare pronti non appena avrà il via il mercato invernale.

In caso di arrivo, Fullkrug non sarà disponibile subito contro il Cagliari

Anche in caso di accordo rapido, Fullkrug non sarebbe, nell’eventualità, essere disponibile per la sfida contro il Cagliari. Il mercato aprirà ufficialmente il 2 gennaio e proprio quella sera, alle 20.45, il Milan sarà impegnato contro la squadra allenata da Fabio Pisacane. Il tesseramento, anche se completato nel primo giorno utile, renderebbe l’attaccante utilizzabile solo a partire dal 3 gennaio.

Una corsa fatta di dettagli e tempistiche, dove ogni ora conta. Il Milan cerca una soluzione immediata, ma anche affidabile, per affrontare i prossimi impegni senza perdere equilibrio e continuità, magari con un po’ di concretezza in più.