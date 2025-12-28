Allegri lancia un messaggio: di cosa ha bisogno il Milan per lo Scudetto

Milan, Massimiliano Allegri riporta finalmente i rossoneri alla vittoria. La partita contro il Verona può già significare tanto per la stagione dei rossoneri, che attualmente si ritrovano al primo posto in classifica. Come trapela dalle dichiarazioni di Allegri a Dazn, l’entusiasmo è alle stelle. Ora lo scudetto può diventare realtà?

Milan, Allegri esalta Nkunku

L’allenatore ha parlato così della gestione della palla dei rossoneri:

“Sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso, bisogna mantenere di più la palla. Una volta costretti dal pressing a giocare la palla abbiamo giocato palle difficili e lunghe e abbiamo avuto difficoltà, dobbiamo migliorare.”

Queste le parole di Allegri su Nkunku:

“Lui è un ragazzo molto sensibile e che ci teneva a fare bene, dopo il rigore si è sbloccato e ha fatto un gol che è nel suo dna: attaccare sul tiro di Modric e credo che possa migliorare così come tutti.Nel primo tempo eravamo ordinati non abbiamo concesso neanche un calcio d’angolo. Dopo il 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla”.

La risposta sullo Scudetto

Allegri si è espresso così sullo Scudetto:

“Più si va avanti più è difficile, tra 5 giorni giochiamo contro il Cagliari sarà una partita difficile, ieri hanno vinto, c’è bisogno di tutti da qui al 15 febbraio. Tra 82 e 84 può diventare 86. Se siamo in media? oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica con grande velocità e finalmente abbiamo battuto una piccola in casa, abbiamo bisogno di ritorni importanti a partire da Leao e da Pulisic non ancora al 100%, Nkunku sta crescendo.. Dobbiamo crescere per ambire alla champions l’anno prosssimo.”

L'ultima domanda è stata sul rapporto tra Allegri e Agnelli, presente in tribuna a San Siro: