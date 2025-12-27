Allegri non ha altra scelta: lo scenario che preoccupa per Milan – Verona

Il Milan scenderà in campo alle 12.30 per affrontare il Verona. I rossoneri sono chiamati ad una reazione dopo la deludente avventura in Supercoppa, ma Allegri si ritroverà ancora una volta un po’ obbligato nelle scelte. L’allenatore rossonero dovrà così schierare ancora De Winter e Nkunku, calciatori che fin qui stanno a dir poco deludendo.

Nkunku e De Winter ancora titolari: Allegri con le scelte contate

Allegri dovrà fare i conti con gli infortuni nello scegliere la formazione che scenderà in campo contro il Verona. Le grane sono le assenze di Gabbia in difesa e di Leao in attacco, a cui si somme il lungodegente Gimenez. Per sostituire questi giocatori le scelte sono obbligate: solo De Winter e Nkunku sono i calciatori disponibili in questi ruoli.

Il tecnico rossonero dovrà fare così affidamento, ancora una volta, su calciatori che hanno deluso fin qui, apparsi fra i peggiori anche nella partita di Supercoppa contro il Napoli. Si spera che la partita di domani possa essere quella della svolta per loro.