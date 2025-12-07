Arizala, tutto confermato ma il futuro può essere già lontano dal Milan: la possibile destinazione

Il Milan ha deciso di investire su Juan Arizala, laterale colombiano classe 2005 che si è messo in evidenza al Mondiale U20 con la sua nazionale. Il club rossonero ha raggiunto un’intesa per portarlo a Milano per una cifra intorno ai 3 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Deportivo Independiente Medellin. L’arrivo del giovane terzino apre però anche a una scelta tecnica immediata, perché la società sta valutando un prestito fin da subito per favorire la sua crescita.

Il Milan chiude per Arizala: le cifre

Juan Arizala, classe 2005 e laterale sinistro della Colombia U20, diventerà un nuovo giocatore del Milan. L’accordo prevede un’operazione da 3 milioni di euro più una quota sulla futura rivendita tra il 10 e il 20 per cento, destinata al Deportivo Independiente Medellin, il club in cui milita.

La crescita mostrata al Mondiale U20 ha accelerato la trattativa, spingendo la dirigenza a chiudere il colpo in prospettiva.

Possibile prestito immediato per il nuovo acquisto

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan è orientato a non trattenere Arizala in rosa nella prima fase del suo arrivo in Italia. L’idea è quella di cederlo in prestito per garantirgli minuti e continuità.

Tra le possibili destinazioni viene citata la Ligue 1, considerata evidentemente un contesto utile per la crescita dei giovani esterni.