Assente per infortunio, c’è l’annuncio UFFICIALE: la tegola riguarda il Milan

In casa Milan è enorme l’entusiasmo per aver portato a casa l’ennesimo scontro diretto e aver acciuffato il primo posto in classifica (in coabitazione con il Napoli). Ora, l’obiettivo è di calibrare le forze anche contro le cosiddette piccole: occhio, tra di essere, alla bestia nera Sassuolo che, per il match che si giocherà tra meno di due settimane a San Siro, dovrà fare a meno di Domenico Berardi, uscito malconcio dalla gara contro il Como.

Gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore della gamba destra, un problema che lo terrà sicuramente fuori dal match del 14 dicembre, valido per la Serie A. Una defezione rilevante per gli avversari e un elemento che può incidere sulle dinamiche della gara.

Il comunicato del Sassuolo sull’infortunio di Berardi

Il Sassuolo ha chiarito attraverso una nota ufficiale la natura dell’infortunio che ha colpito Domenico Berardi. La società ha spiegato che gli accertamenti hanno fatto emergere una lesione di medio grado del flessore della gamba destra.

L’esterno offensivo ha quindi già iniziato il percorso di recupero, ma i tempi non saranno brevi. E l’assenza contro il Milan è difatti scontata.

Un’assenza pesante per il Sassuolo in vista di San Siro

Berardi rappresenta da anni il punto di riferimento tecnico del Sassuolo, sia per continuità sia per qualità nelle scelte offensive. La sua assenza pesa per i neroverdi, che faranno visita agli uomini di Allegri alla sfida di San Siro privi del giocatore più incisivo della rosa.

Per il Milan è un fattore da non sottovalutare. La squadra rossonera si troverà di fronte un avversario con minor imprevedibilità e meno soluzioni in zona offensiva. Un elemento che può influenzare il piano tattico dei rossoneri in una gara che si annuncia come un test da non fallire per ovvi motivi.

Il Milan sa che partite così possono indirizzare un periodo. L’assenza del leader neroverde non deve però portare a sottovalutazioni. Serve concentrazione, ritmo e responsabilità, con la consapevolezza che la squadra ha tutte le qualità per gestire la partita e mantenere alta l’intensità.