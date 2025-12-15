Brutte notizie Milan: l’infortunio ora preoccupa! Il big va verso l’operazione

Non arrivano buone notizie in casa Milan, anzi. Secondo quanto riferito, tra gli altri anche da ‘Sky Sport’ tramite Gianluca Di Marzio, Santiago Gimenez potrebbe stare fuori ancora più del previsto. Si va verso l’operazione alla caviglia per l’attaccante rossonero.

Milan, che mazzata per Gimenez: cresce il rischio operazione

Secondo le ultime informazioni, dopo un consulto medico effettuato in Olanda, Santi Gimenez starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di operarsi alla caviglia che lo sta tenendo fermo ai box.

Sente ancora dolore e con l’eventuale operazione potrebbe risolvere prima il problema. Il Milan però dal canto suo sta facendo tutte le valutazioni del caso: in attacco la coperta resta troppo corta.