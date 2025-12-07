Il Milan sta finalizzando un acquisto inatteso per la sua difesa. A gennaio potrebbe arrivare il colombiano Juan David Arizala, terzino sinistro dell’Independiente Medellín, classe 2005. La trattativa è in chiusura e rappresenta un investimento sul futuro. Il Milan avrebbe già imbastito un piano ben dettagliato per la crescita e l’inserimento del giocatore in rossonero.

Arizala: chi è il nuovo obiettivo rossonero

Juan David Arizala è un terzino mancino nato nel 2005 e formatosi tra i Cyclones e l’Independiente Medellín. In patria ha mostrato continuità e prestanza fisica, qualità che hanno attirato l’attenzione degli scout europei. È nel giro della Colombia Under 20, selezione con la quale ha registrato sin qui 22 presenze. Mentre con l’Indipendente ha collezionato 27 apparizioni, 2 gol e un assist.

Stando ai rumors, il Milan sta chiudendo l’operazione su una base vicina ai tre milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. È un investimento in prospettiva, pensato per accompagnare il giocatore verso un percorso graduale e mirato all’adattamento al calcio italiano.

Il piano del Milan

I rossoneri cercano profili giovani e duttili, in grado di crescere accanto ai giocatori più esperti. Arizala può coprire più zone della fascia sinistra e questo rende il suo profilo interessante per una squadra che sta ridefinendo il proprio reparto arretrato. Il giovane colombiano nasce terzino sinistro, ma nel tempo ha saputo adattarsi anche sulla fascia destra e nel ruolo di esterno offensivo.

Caratteristiche lo rendono funzionale a un reparto che necessita di alternative di prospettiva. Il Milan ha già delineato un percorso graduale. L’obiettivo è facilitare l’ambientamento di Arizala attraverso il lavoro dello staff tecnico, valutando se inserirlo subito in prima squadra oppure aggregarlo inizialmente al settore giovanile.