Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe non essere più a Milano. Secondo fonti inglesi raccolte da Team Talk, l’attaccante messicano sarebbe finito sul mercato, con destinazione possibile la Premier League. A gennaio il club rossonero potrebbe decidere di cederlo.

Perché Gimenez è sul mercato

Il rapporto tra Gimenez e il Milan sembra giunto a un bivio. Nonostante l’investimento di oltre 30 milioni di euro per il suo acquisto dal Feyenoord, l’attaccante non è riuscito a garantire i numeri attesi: 30 presenze e appena 7 gol totali.

Secondo le ultime indiscrezioni, intermediari avrebbero proposto il suo cartellino a club inglesi come Leeds United e West Ham, nella speranza di chiudere un trasferimento già nella finestra di gennaio. In questa stagione ha messo a segno appena una rete, arrivata in Coppa Italia contro il Lecce.

In questi giorni l’agente di Gimenez, Rafaela Pimenta, ha preso posizione contro le voci sul trasferimento. In un’intervista con ESPN ha chiarito che “non esiste” l’ipotesi di uscita, anche se non ha escluso l’interesse della Premier per il suo assistito. Il Sunderland, spesso accostato al nome del messicano, ha però smentito ogni contatto concreto.