Calciomercato Milan, individuato il nuovo bomber per Allegri: gioca in Ligue 1

Milan, Allegri sorridente prima della sfida con la Lazio

Il Milan inizia a muoversi in vista del mercato di gennaio. Igli Tare sta monitorando diversi profili giovani per rinforzare l’attacco e dare maggiore slancio alla corsa allo Scudetto della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Tra le piste più concrete ci sarebbe quella che porta in Ligue 1, dove un talento emergente ha attirato l’attenzione degli osservatori del club.

Milan in pressing: Tare punta tutto sul bomber della Ligue 1

Il Milan pensa a soluzioni fresche in vista del mercato di gennaio, soprattutto in attacco. Il rendimento di Santiago Gimenez non ha convinto e la dirigenza sta valutando diverse opzioni. Tra i profili seguiti emerge quello di Sidiki Cherif, uno dei giovani prospetti più interessanti della Ligue 1.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta studiando con attenzione Sidiki Cherif. L’attaccante francese classe 2006, con origini guineane, è sotto contratto con l’Angers fino al 2028. È un prodotto del loro vivaio, dove ha completato tutta la trafila, e negli ultimi mesi ha iniziato a ritagliarsi minuti significativi in prima squadra.

Milan, Tare a colloquio con Ibrahimovic, Allegri e Furlani
Milan, Tare parla con Ibrahimovic, Allegri e Furlani – (Ansa) SpazioMilan.it

In questa stagione ha già collezionato 15 presenze e 3 gol, un rendimento che ha attirato l’interesse di diversi osservatori. La presenza degli scout del Milan nelle recenti partite dell’Angers conferma il forte interesse della dirigenza italiana.

La concorrenza dalla Bundesliga e la valutazione dell’Angers

Igli Tare ha intensificato i contatti per portare Sidiki Cherif in rossonero, ma la concorrenza non manca. Sul giocatore si stanno muovendo più società della Bundesliga. Amburgo, Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte e Stoccarda hanno già raccolto informazioni e osservato da vicino il suo percorso.

La richiesta dell’Angers si colloca tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una valutazione importante, destinata a far salire la tensione intorno al nome di Cherif e a spingere il Milan a riflettere sui tempi dell’operazione, per evitare che la concorrenza possa prendere vantaggio.

