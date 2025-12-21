Il Milan non guarda soltanto alle esigenze immediate della prima squadra. La società rossonera continua a muoversi con attenzione anche oltre l’immediato, seguendo da vicino profili giovani che possano rappresentare un investimento per il futuro. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza, con Igli Tare coinvolto in prima persona, sta emergendo quello di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado.

Milan su Andrej Kostic: il giovane bomber che ha stregato Tare

Il Milan si sta muovendo in modo costante per provare a portare in rossonero Andrej Kostic. Da quanto filtra, i dialoghi tra il Milan e il Partizan Belgrado proseguono già da alcuni giorni, come segnalato da Calciomercato.com. L’intenzione del club rossonero sarebbe quella di accelerare i tempi, arrivando a una definizione rapida dell’affare per poi inserire il giocatore nel percorso del Milan Futuro.

La base di partenza della trattativa ruoterebbe attorno a una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Alla cifra base verrebbero poi sommati alcuni bonus, compresi tra 1 e 2 milioni di euro, legati a risultati sportivi stabiliti in fase di trattativa. Sul fronte Partizan Belgrado, però, la linea resta ferma. Il vicepresidente Predrag Mijatovic continua a fare riferimento alla clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore, pari a 20 milioni di euro, senza mostrare disponibilità a rivedere la richiesta.

I numeri di Andrej Kostic

Kostic è nato a Podgorica il 16 gennaio del 2007 e fino alla scorsa estate aveva sempre giocato lì. Il cambio di scenario è arrivato solo negli ultimi mesi, quando il Partizan Belgrado ha deciso di puntare su di lui chiudendo l’operazione per una cifra poco superiore al milione di euro. Prima del trasferimento, l’attaccante aveva completato l’intero percorso di crescita nel vivaio del Buducnost Podgorica, il club con cui si è formato e fatto notare.

Alto un metro e novanta, Kostic può essere impiegato sia come prima punta sia come attaccante di supporto. Nel corso di questa stagione ha trovato spazio con continuità, pur partendo raramente dall’inizio. Le presenze complessive sono 26, con 9 reti segnate in 746 minuti totali, numeri maturati nonostante le appena tre gare giocate da titolare.

Il percorso di crescita di Kostic passa anche dalla nazionale. Il giovane attaccante è stabilmente inserito nel gruppo della nazionale montenegrina Under 21 e di recente ha affrontato l’Italia guidata da Silvio Baldini. Nella partita a La Spezia è stato proprio lui a firmare il gol che ha sbloccato l’incontro.