Il Milan lavora sul futuro della porta in vista della prossima stagione. Se il rinnovo di Mike Maignan non dovesse concretizzarsi, il club rossonero sarebbe pronto a muoversi per Berke Özer, portiere del Lille autore fin qui di un’ottima stagione in Ligue 1 ed Europa League. I dirigenti del club lombardo starebbero seguendo il profilo con massima attenzione.

Nuova idea per l’attacco: chi è Özer

Il futuro di Mike Maignan a Milano è ancora incerto. Il portiere francese, capitano e uno dei pilastri della squadra rossonera, è in scadenza di contratto a giugno 2026 e le trattative per l’estensione proseguono, ma senza garanzie concrete.

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato. I dirigenti avrebbero avviato dei sondaggi esplorativi per individuare un possibile successore tra i pali. Negli ultimi giorni è emerso con forza il nome di Berke Özer, estremo difensore turco del Lille, seguito con attenzione dagli scout rossoneri sia in Ligue 1 che in Europa League.

Özer, classe 2000, ha attirato l’interesse del club di Via Aldo Rossi per alcune qualità ben precise. Nelle ultime stagioni ha dimostrato affidabilità tra i pali, con parate importanti e ottimi interventi su rigore.

Nel corso della prima stagione ha messo in mostra prestazioni di rilievo, compresa una performance in Europa League contro la Roma, dove ha neutralizzato ben tre tiri dal dischetto mostrando grande reattività e freddezza. Il Milan avrebbe già avviato contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, pur senza presentare una proposta ufficiale.