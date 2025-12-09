Il Milan ha iniziato a definire le proprie priorità in vista della sessione invernale, con l’obiettivo di rafforzare un reparto arretrato che necessita di alternative. Il direttore sportivo Igli Tare ha individuato in Jay Idzes, difensore del Sassuolo, uno dei profili più interessanti tra quelli emersi in Serie A nell’ultimo periodo. La crescita del classe 2000 sotto la guida di Fabio Grosso e la continuità mostrata nel massimo campionato italiano lo hanno trasformato in un nome particolarmente seguito dai rossoneri.

Il Milan vuole Idzes: ecco perché piace a Tare

Secondo il giornalista di Sky Sport, Luca Cilli, il Milan ha iniziato a monitorare con regolarità Jay Idzes. Il club apprezza caratteristiche e potenziale del difensore, mostrandosi particolarmente interessata a struttura fisica, età e versatilità. Al momento non risultano trattative avviate, ma l’interesse è concreto e la valutazione interna procede con attenzione.

La dirigenza considera Idzes un possibile rinforzo per gennaio, anche in relazione ai margini di crescita che ha mostrato in questi mesi di Serie A. Tare vede nel centrale olandese naturalizzato indonesiano un profilo capace di integrarsi nel contesto rossonero e di offrire equilibrio al reparto arretrato.

Il contratto del difensore con il Sassuolo è valido fino al 2029, il che rende l’eventuale trattativa tutt’altro che low cost. Idzes ha trovato spazio e continuità con la squadra di Grosso, diventando un punto fermo in breve tempo. Le sue qualità fisiche, con i 1,90 di altezza, si uniscono a un buon gioco aereo e a una marcatura vecchio stampo. La possibilità di muoversi sia da centrale sia da braccetto in una linea a tre lo rende un’opzione interessante per il Milan di Allegri.