Calciomercato Milan, scelto il rinforzo in difesa: Tare pesca dal Qatar

Milan, l'Al-Duhail festeggia la vittoria

Il Milan pensa alla prossima sessione di mercato: l’obiettivo è quello di rinforzare la linea difensiva. Tra i nomi seguiti, il club lombardo avrebbe messo gli occhi su Ibrahima Bamba. Si tratta di un classe 2002, oggi all’Al-Duhail. La segnalazione arriva dal talent scout Michele Fratini. Bamba si è trasferito in Medio Oriente nel 2023 e oggi divide lo spogliatoio con giocatori di grande esperienza come Marco Verratti e Luis Alberto.

Il profilo di Bamba e l’interesse del Milan

Milan ha messo gli occhi su Ibrahima Bamba, difensore cresciuto nella Pro Vercelli e seguito già da qualche stagione. Il suo nome è tornato a circolare dopo le valutazioni di Michele Fratini, che lo considera un profilo da monitorare con attenzione. Lo scout ha segnalato Bamba come un’opzione concreta per il futuro, soprattutto per caratteristiche e modo di stare in campo.

Secondo Fratini, potrebbe adattarsi bene alle esigenze della squadra, motivo per cui è entrato tra le ipotesi per le prossime scelte di mercato. Oggi Bamba milita in Qatar, all’Al-Duhail, un club che ha in rosa volti molto noti al calcio italiano, tra cui Marco Verratti, Luis Alberto e il centravanti polacco Krzysztof Piątek.

Caratteristiche e percorso

Il difensore si è trasferito in Medio Oriente nel 2023 dopo il periodo di crescita alla Pro Vercelli. È un calciatore duttile, capace di agire da centrale, terzino destro o mediano davanti alla difesa quando necessario. La sua nazionalità è italiana, ma ha origini ivoriane ed è alto 1.84. Il suo valore si aggira sui 5 o 6 milioni di euro e il contratto con l’Al-Duhail scade nel 2026. In questa stagione ha collezionato sin qui 12 presenze e un gol.

La sua versatilità è un aspetto che piace molto al Milan. L’esperienza maturata con compagni abituati ai grandi palcoscenici europei gli ha permesso di crescere in modo costante. Il suo nome circola con insistenza e il profilo risponde alle esigenze del club rossonero.

