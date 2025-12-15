Non solo al mercato in entrata, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando anche sul fronte delle cessioni. In questo senso, è emersa una notizia in particolare che riguarda uno dei pilastri della seconda squadra rossonera: si tratta di Chaka Traorè. Stando alle ultime indiscrezioni, la compagine lombarda sarebbe pronta a salutare il calciatore nella prossima sessione di calciomercato.

Deciso il futuro di Chaka Traorè: la decisione di Tare

Nonostante la retrocessione in Serie D, il progetto Milan Futuro resta un tema centrale per la dirigenza, non solo per le questioni sportive ma anche in ottica di sviluppo dei giovani. A fare chiarezza sul futuro di uno dei protagonisti della seconda squadra rossonera è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il proprio account X.

Chaka Traorè, ala sinistra classe 2004, è considerato da tempo un elemento di valore nel progetto del Milan Futuro. Nato ad Attécoubé, in Costa d’Avorio, Traorè è arrivato al Milan nel 2021, quando il club rossonero lo prelevò dal settore giovanile del Parma investendo una cifra attorno ai 600 mila euro. Un’operazione pensata per puntare sul suo talento in prospettiva.

In questa stagione, però, il suo percorso è stato condizionato da un problema muscolare che ne ha limitato l’impiego. L’esterno classe 2004 ha collezionato 8 presenze complessive, riuscendo comunque a lasciare il segno con un gol e due assist. Un rendimento condizionato dagli infortuni, ma sufficiente a mantenere alta l’attenzione intorno al suo profilo.

Diversi club avrebbero manifestato interesse per il classe 2004 rossonero, valutando un prestito di sei mesi. Una formula che il Milan prenderebbe in considerazione perché ritenuta coerente con il percorso di crescita del giocatore. Al momento, però, il club non sembra intenzionato a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio del giovane calciatore africano.