Calciomercato Milan, Tare fa spazio: la cessione dell’esubero è imminente

di
Milan, Tare presente in tribuna per una partita di Serie A

Non solo al mercato in entrata, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando anche sul fronte delle cessioni. In questo senso, è emersa una notizia in particolare che riguarda uno dei pilastri della seconda squadra rossonera: si tratta di Chaka Traorè. Stando alle ultime indiscrezioni, la compagine lombarda sarebbe pronta a salutare il calciatore nella prossima sessione di calciomercato.

Deciso il futuro di Chaka Traorè: la decisione di Tare

Nonostante la retrocessione in Serie D, il progetto Milan Futuro resta un tema centrale per la dirigenza, non solo per le questioni sportive ma anche in ottica di sviluppo dei giovani. A fare chiarezza sul futuro di uno dei protagonisti della seconda squadra rossonera è stato l’esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il proprio account X.

Chaka Traorè, ala sinistra classe 2004, è considerato da tempo un elemento di valore nel progetto del Milan Futuro. Nato ad Attécoubé, in Costa d’Avorio, Traorè è arrivato al Milan nel 2021, quando il club rossonero lo prelevò dal settore giovanile del Parma investendo una cifra attorno ai 600 mila euro. Un’operazione pensata per puntare sul suo talento in prospettiva.

In questa stagione, però, il suo percorso è stato condizionato da un problema muscolare che ne ha limitato l’impiego. L’esterno classe 2004 ha collezionato 8 presenze complessive, riuscendo comunque a lasciare il segno con un gol e due assist. Un rendimento condizionato dagli infortuni, ma sufficiente a mantenere alta l’attenzione intorno al suo profilo.

Diversi club avrebbero manifestato interesse per il classe 2004 rossonero, valutando un prestito di sei mesi. Una formula che il Milan prenderebbe in considerazione perché ritenuta coerente con il percorso di crescita del giocatore. Al momento, però, il club non sembra intenzionato a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio del giovane calciatore africano.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie