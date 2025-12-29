Calciomercato Milan, Tare lo lascia partire verso la “sua” Lazio? Cosa filtra sulla cessione

Il calciomercato invernale si avvicina e, insieme alle trattative in entrata, il Milan inizia a valutare anche alcune possibili uscite. Nelle ultime ore è tornata d’attualità una pista che porta alla Lazio, alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Un profilo in particolare sembra adattarsi alle esigenze biancocelesti e al calcio di Maurizio Sarri. Tra valutazioni tecniche, incastri economici e vecchi rapporti professionali, la situazione resta fluida ma merita attenzione.

La Lazio cerca una mezzala per Sarri

La Lazio sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il club biancoceleste vorrebbe aggiungere una mezzala alla squadra guidata da Maurizio Sarri. L’esigenza nasce dalla volontà di aumentare qualità ed esperienza in mezzo al campo, soprattutto in vista degli impegni di Serie A e delle coppe. La dirigenza valuta diversi profili, con l’idea di intervenire già a gennaio se si creeranno le condizioni giuste.

Loftus Cheek nel mirino, il Milan riflette

Il nome che emerge con forza è quello di Ruben Loftus Cheek. Il centrocampista inglese è considerato il profilo ideale per il sistema di Sarri, tecnico con cui ha già lavorato al Chelsea vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera. Un legame che pesa nelle valutazioni della Lazio e che alimenta le voci di mercato.

Al momento, però, il Milan non sembra intenzionato a privarsi del giocatore. L’inglese è stato utilizzato con continuità e anche nell’ultima gara contro il Verona è partito dal primo minuto. Una scelta che conferma la fiducia dello staff tecnico e rende complicata l’ipotesi di una cessione immediata.

Alternative e scenari aperti

La Lazio, consapevole delle difficoltà, tiene aperte anche altre piste. Nella lista biancoceleste compaiono infatti i nomi di Samardzic e Brescianini, entrambi seguiti con attenzione come possibili alternative. Molto dipenderà anche dagli equilibri interni del Milan e dalle opportunità che il mercato saprà offrire. Tra rispetto dei ruoli e strategie condivise, ogni decisione dovrà essere ponderata con attenzione, perché certe scelte pesano più di una semplice finestra di gennaio.