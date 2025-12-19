Caso Allegri-Oriali: cosa rischia davvero il tecnico rossonero? Due sono gli scenari possibili

Il caso Allegri-Oriali continua a far discutere dopo Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. L’episodio avvenuto a bordocampo ha acceso l’attenzione della giustizia sportiva e ora il futuro del tecnico rossonero è nelle mani degli organi federali. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri potrebbe andare incontro a una sanzione economica o a una squalifica da scontare in Serie A. Tutto dipenderà dal contenuto dei rapporti redatti dagli ispettori presenti allo stadio.

L’episodio tra Allegri e Oriali

Nelle ore successive alla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il confronto acceso tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali è diventato uno dei temi più discussi. L’episodio è avvenuto a bordocampo e, almeno inizialmente, non sembrava destinato ad avere conseguenze rilevanti.

A chiarire lo scenario è la ‘Gazzetta’, che spiega come il procuratore federale Giuseppe Chinè abbia già letto nella notte il rapporto dei suoi collaboratori.

Il documento parlerebbe di offese personali ripetute, un elemento che potrebbe portare a una richiesta formale di sanzione nei confronti di Allegri. Il codice di giustizia sportiva prevede una multa o, nei casi più gravi, una squalifica da scontare in campionato.

Serie A e attesa per la decisione finale

Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di una sanzione pecuniaria. Una soluzione che eviterebbe al Milan di perdere il proprio allenatore in Serie A.

La sensazione è che la decisione finale terrà conto del contesto e dei precedenti. In attesa del verdetto, resta il peso di una vicenda che richiama il tema del rispetto e della responsabilità nei momenti di maggiore tensione.