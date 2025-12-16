Clamoroso Milan, addio shock a gennaio: bocciatura pesante di Allegri

di
I calciatori del Milan esultano dopo un gol di Nkunku

Christopher Nkunku, l’attaccante francese approdato al Milan solo pochi mesi fa, potrebbe lasciare i rossoneri già nella sessione invernale di mercato. Le sue prestazioni deludenti non hanno convinto né Massimiliano Allegri né la dirigenza: su di lui, vari sondaggi dai campionati arabi.

Nkunku, le prestazioni non convincono

Nkunku era arrivato in rossonero con grandi aspettative, dopo un investimento importante e l’etichetta di talento da riaccendere ma capace di fare la differenza. In questi primi mesi, però, il francese ha faticato a trovare continuità, non incidendo mai davvero.

Mister Allegri continua a chiedere un profilo più fisico in avanti, e la dirigenza rossonera sembra pronta anche a rivedere le scelte estive per migliorare la rosa.

Nkunku esulta dopo il suo unico gol segnato con il Milan, in Coppa Italia contro il Lecce
Nkunku esulta dopo il suo unico gol segnato con il Milan

Occhio all’Arabia

Il Milan sta lavorando intensamente per un centravanti di peso, proprio come richiesto da Allegri: il nome caldo è quello di Niclas Fullkrug. Per fare spazio e bilanciare i conti, però, qualcuno dovrà partire: secondo Tuttosport, Nkunku potrebbe essere il candidato principale.

Al momento, una destinazione araba appare l’unica realistica per un’operazione che consenta al Milan di recuperare parte dell’investimento. Intanto, il tempo stringe: la decisione su Nkunku non si farà attendere per molto.

Laura Bisogno

Gestione cookie