Clamoroso Milan, addio shock a gennaio: bocciatura pesante di Allegri

Christopher Nkunku, l’attaccante francese approdato al Milan solo pochi mesi fa, potrebbe lasciare i rossoneri già nella sessione invernale di mercato. Le sue prestazioni deludenti non hanno convinto né Massimiliano Allegri né la dirigenza: su di lui, vari sondaggi dai campionati arabi.

Nkunku, le prestazioni non convincono

Nkunku era arrivato in rossonero con grandi aspettative, dopo un investimento importante e l’etichetta di talento da riaccendere ma capace di fare la differenza. In questi primi mesi, però, il francese ha faticato a trovare continuità, non incidendo mai davvero.

Mister Allegri continua a chiedere un profilo più fisico in avanti, e la dirigenza rossonera sembra pronta anche a rivedere le scelte estive per migliorare la rosa.

Occhio all’Arabia

Il Milan sta lavorando intensamente per un centravanti di peso, proprio come richiesto da Allegri: il nome caldo è quello di Niclas Fullkrug. Per fare spazio e bilanciare i conti, però, qualcuno dovrà partire: secondo Tuttosport, Nkunku potrebbe essere il candidato principale.

Al momento, una destinazione araba appare l’unica realistica per un’operazione che consenta al Milan di recuperare parte dell’investimento. Intanto, il tempo stringe: la decisione su Nkunku non si farà attendere per molto.