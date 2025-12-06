Clamoroso Milan, Nkunku va via già a gennaio? Previsto l’incontro con l’agente

Christopher Nkunku esulta dopo aver segnato nella sfida di Coppa Italia tra Milan e Lecce

Al momento il più grande flop del mercato estivo del Milan si chiama senza dubbio Christopher Nkunku. Arrivato per circa 40 milioni di euro, a inizio stagione ci si aspettava che il francese potesse far fare il tanto atteso salto di qualità là davanti. Arrivati a dicembre, è chiaro che tutto questo non sia accaduto: l’ex Chelsea sta altamente deludendo le aspettative, con la sensazione che Allegri non abbia ancora capito come poterlo inserire nei suoi ingranaggi.

L’investimento fatto dalla società è stato recente e soprattutto molto ingente, ma nelle ultime ore sta prendendo quota una clamorosa ipotesi: l’addio già a gennaio.

Milan-Nkunku, occhio alla separazione: “Attenzione al suo futuro”

Proprio a causa dell’importante investimento fatto appena qualche mese fa, è difficile pensare già ad un addio di Nkunku. Secondo quanto riportato però da calciomercato.com, nelle prossime settimane potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. In programma c’è, infatti, un incontro tra il Milan e l’agente del francese Pini Zahavi per discutere del da farsi.

Non va poi dimenticato che Zahavi è anche l’agente di Robert Lewandowski, quello che sembra essere a tutti gli effetti il sogno proibito del Milan. Il polacco lascerà quasi sicuramente il Barcellona a fine stagione, con il Diavolo che starebbe provando a bruciare la concorrenza per portare a Milano uno dei centravanti più forti dell’ultimo decennio.

