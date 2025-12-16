Compleanno Milan, il messaggio dell’ex rossonero non passa inosservato: la reazione dei tifosi

Giornata di festa per il Milan, con il club rossonero che compie 126 anni di storia. Una storia leggendaria, pieni di trofei e ricordi indelebili nei cuori e nelle menti di milioni e milioni di tifosi. Nel corso degli anni sono stati tanti i fenomeni rimasti indimenticabili per i tifosi, tra cui diversi rossoneri che hanno indossato la maglia del Diavolo molto recentemente. Uno dei giocatori che più ha diviso la piazza è senza dubbio Theo Hernandez, che non ha di certo dimenticato la sua esperienza rossonera.

Milan, auguri anche da Theo Hernandez: molti tifosi invocano il suo ritorno

L’addio in estate di Theo Hernandez non è sicuramente passato inosservato. Il terzino francese è stato tra le colonne del Milan in queste ultime stagioni, seppur in più di un’occasione si sia reso protagonista di diverse prestazioni ed episodi discusse. In occasione del compleanno del club rossonero, l’attuale giocatore dell’Al Hilal ci ha tenuto a fare gli auguri alla sua ex squadra:

Il messaggio di Theo non è per nulla passato inosservato e diversi tifosi rossoneri hanno invocato al suo ritorno nonostante le ultime annate tutt’altro che sensazionali. Chiaramente non sono mancati anche alcuni commenti polemici, con molti tifosi che ancora non sembrano aver digerito gli ultimi comportamenti del francese. Come detto, la figura di Theo Hernandez resta una delle più discusse in casa Milan.