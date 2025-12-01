“Da mani nei capelli”: la frase di Buffon sul Milan fa discutere. Ecco a cosa si riferiva in diretta

Le parole di Gigi Buffon, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, hanno acceso il dibattito attorno al Milan e alla scelta di disputare la gara contro il Como a Perth. L’ex portiere della Nazionale ha spiegato il suo punto di vista su una decisione che ha diviso tifosi e osservatori, soffermandosi sugli aspetti economici e sulle implicazioni per il movimento calcistico italiano. Buffon ha poi analizzato la sfida in vetta tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, offrendo una lettura che coinvolge direttamente i rossoneri.

L’analisi di Buffon sulla scelta Milan-Como a Perth

Buffon ha commentato con franchezza la scelta della Lega di Serie A di volare in Australia, per la sfida tra Milan e Como, fuori dalle abitudini del nostro calcio.

“Milan-Como a Perth è sicuramente qualcosa che non appartiene a quello che sono le nostre abitudini. Però dico anche che il mondo va avanti e dietro ci sono degli interessi non di poco conto di fronte a scelte simili”

Ha poi aggiunto una riflessione più ampia sul contesto globale.

“Uno può essere d’accordo o meno, però per rimanere al passo con le altre nazioni a livello di fruibilità, la scelta è stata fatta. Non sta a me dire se sarà vincente o se ci sarà da mettersi le mani nei capelli, lo dirà solo il tempo”

L’espressione utilizzata ha subito acceso il confronto sui social, dividendo opinioni e interpretazioni.

La lotta in vetta e il possibile vantaggio per il Milan di Allegri

L’ex portiere ha poi analizzato la corsa al titolo tra Conte e Allegri, collegandola anche alla situazione del Milan.

“Sfida Conte-Allegri, che sono primi in classifica? Potrebbe pesare l’assenza delle coppe. Ho sempre pensato che è molto bello poter essere in corsa su tutto e usufruire delle energie e dell’entusiasmo del cavalcare l’onda delle varie competizioni”

Buffon ha spiegato quanto sia difficile mantenere lo stesso livello su più fronti.

“In certi momenti, è chiaro che riuscire a trarre il massimo da tutto sia complicato. Però sei una squadra con una mentalità vincente, io ho sempre preferito rimanere dentro tutte le competizioni. In questo caso il Milan del grande Max, visto che non può scegliere, può trarne un grande beneficio”

Un dibattito che racconta il momento del calcio italiano

L’intervento di Buffon ha toccato temi legati alla trasformazione del calcio moderno. La scelta del Milan, la pressione delle dinamiche economiche e la gestione delle energie hanno mostrato un movimento in continua evoluzione. Le sue parole continuano a generare discussioni perché arrivano da una voce ascoltata e rispettata in tutto il Paese.