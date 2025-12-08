Dal Sassuolo al Milan: il colpo di gennaio è una stellina della Serie A

La ricerca di un rinforzo difensivo ha spinto il Milan a valutare diversi profili del campionato italiano, tra cui Tarik Muharemovic. Il giovane centrale, punto fermo del Sassuolo, è stato seguito da vicino dagli scout rossoneri durante la graa contro la Fiorentina. Il suo rendimento, la crescita costante e la capacità di imporsi in A hanno attirato l’attenzione di più club.

Muharemovic nel mirino del Milan

Il Milan ha mostrato un interesse concreto per il difensore bosniaco, osservato al Mapei Stadium nella gara tra Sassuolo e Fiorentina. secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

Muharemovic ha conquistato 14 presenze in campionato e ha mostrato continuità e solidità nelle letture difensive, qualità che lo rendono appetibile per il Milan.

Concorrenza intensa tra Serie A e non solo

L’interesse non riguarda solo i rossoneri. La Juventus mantiene una quota sulla rivendita e l’Inter segue il giocatore, mentre il Sassuolo valuta la possibilità di una cessione al miglior offerente.

Il centrale del Sassuolo è un profilo giovane e in crescita. La continuità trovata e la personalità mostrata in Serie A lo rendono un candidato naturale per completare la difesa rossonera in una fase in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella programmazione futura.