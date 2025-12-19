Gimenez, ieri l’intervento: le ultime sui tempi di recupero

Nella giornata di giovedì 18 dicembre, l’attaccante del Milan Santiago Gimenez è stato sottoposto ad Amsterdam a un intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra, come comunicato ufficialmente dal club. L’operazione è riuscita senza complicazioni, ma i tempi di recupero saranno non brevi. L’attaccante messicano, stando alle ultime, dovrà restare fermo almeno due mesi, un’assenza che pesa sul presente e sul futuro immediato della squadra, già alle prese con una fase delicata della stagione.

L’intervento ad Amsterdam: le ultime su Gimenez

Il Milan ha confermato che Santiago Gimenez è stato operato nella giornata di giovedì 18 dicembre ad Amsterdam. L’intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra è stato eseguito dal professor Gino Kerkhoffs, alla presenza dello staff sanitario rossonero.

Ora si apre una fase di lavoro silenzioso e paziente. Riabilitazione, cautela e rispetto della tabella di marcia saranno centrali nel percorso di recupero di Gimenez. Il Milan segue da vicino ogni passaggio, tenendo un occhio ben attento intanto al calciomercato.

Francesco Fildi

