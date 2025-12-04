Gimenez, nuovo annuncio del padre sul futuro: “È tutto chiaro”

In casa Milan continua a tenere banco la situazione centravanti. Il prossimo calciomercato invernale potrebbe andare proprio in questa direzione, con Santiago Gimenez che vuole giocarsi le sue carte almeno fino a gennaio, per convincere Massimiliano Allegri: le parole del padre dell’attaccante messicano non lasciano dubbi sulle sue intenzioni.

Mercato Milan, Gimenez vuole restare: la situazione

Santiago Gimenez, in questo primo anno di Milan, non ha pienamente convinto. L’allenatore rossonero Massimiliano Allegri, nella scorsa estate, ha confermato la sua fiducia nei confronti del bomber messicano, ma fin qui sono arrivati pochi squilli, con zeri reti all’attivo nella Serie A 2025-2026, complice anche un problema fisico.

Le parole del padre Christian Gimenez, intervenuto a Vamos Show, aprono nuovamente le speranze di continuare a vedere il centravanti con la maglia rossonera. Gimenez, difatti, è felice al Milan e ha ben chiari i suoi piani per il futuro: il bomber vuole restare a Milano.

Milan, le parole del padre di Gimenez

Christian Gimenez, padre di Santiago Gimenez, è intervenuto al noto podcast Vamos Show, parlando del futuro dell’attaccante rossonero. Di seguito le sue parole: