Gran Galà del Calcio, c’è anche spazio per il Milan: svelato il premiato

In una serata contraddistinta dai tempi premi assegnati ai protagonisti della passata stagione di Serie A, c’è spazio anche per un ex rossonero al Gran Galà del Calcio. Nella top 11 è presente, infatti, Tijjani Reijnders, votato tra i migliori centrocampisti della stagione 2024/2025.

Top XI 2024/2025: ecco la formazione

Di seguito la formazione votata come top XI 24-25:

Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)

Mile Svilar (Roma) Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)

Federico Dimarco (Inter) Migliori difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter) ed Amir Rrahmani (Napoli)

Alessandro Bastoni (Inter) ed Amir Rrahmani (Napoli) Miglior difensore destro: Denzel Dumfries (Inter)

Denzel Dumfries (Inter) Migliori centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) e TIJIANI REIJNDERS (Milan)

Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) e TIJIANI REIJNDERS (Milan) Migliori attaccanti: Lautaro Martinez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Mateo Retegui (Atalanta)

L’ex Milan, ora in forza al Manchester City, è stato forse l’unico raggio di sole nel disastro grigio della passata stagione rossonera. L’olandese ha, infatti, regalato prestazioni e soprattutto quei gol (10) che lo hanno contraddistinto dai suoi compagni di squadra, e che gli sono valsi per essere inserito al fianco di Barella e McTominay.