Il Milan ha le idee chiare: Tare prepara l’affondo per il classe 2007

Un terzo di campionato è ormai alle spalle e il Milan guarda tutti dall’alto. Un avvio sorprendente dopo le delusioni della passata stagione e dal quale il club vuole partire per migliorare in vista del futuro. Igli Tare, nel corso delle prossime finestre di mercato, dovrà lavorare per aumentare il numero di scelte e la qualità a disposizione di Massimiliano Allegri, puntando anche su giovani che le qualità le hanno già messe in mostra: tra questi il classe 2007 Konstantinos Karetsas.

Milan, nel mirino Konstantinos Karetsas del Genk

Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino Konstantinos Karetsas del Genk. Come riportato negli scorsi giorni da ‘Het Laatste Nieuws’, alcuni scout rossoneri erano presenti alla partita di Europa League tra la squadra belga e il Basilea per visionare da vicino il trequartista classe 2007.

Di piede mancino, il greco è dotato di un’ottima tecnica di base, con qualità già importanti nell’uno contro uno. Approdato nella prima squadra del Genk nel gennaio 2024, in questa stagione ha già messo a referto 1 gol e 7 assist in 21 presenze.

Karetsas, non solo il Milan: diversi club interessati al trequartista greco

Il talento di Konstantinos Karetsas non avrebbe stregato solamente il Milan. Come raccontato da ‘Calciomercato.com’, il giovane trequartista avrebbe attirato l’interesse di diversi club, italiani ed esteri: Bologna, Udinese, Napoli, Borussia Dortmund, Monaco, Manchester United e Newcastle sono infatti pronte a darsi battaglia per il talento greco del Genk.