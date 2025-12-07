Il Milan piomba sul classe 2007 del Bayern: è sfida di mercato con Juve e Inter

Il Milan inizia a programmare i prossimi colpi da concretizzare nell’ormai prossimo calciomercato di gennaio. Il d.s. Igli Tare vuole puntare forte su profili giovani e di grande prospettiva.

Per questo motivo, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Adin Licina, classe 2007 di proprietà del Bayern Monaco, che va in scadenza di contratto il prossimo giugno. L’obiettivo è anticipare la concorrenza di Juventus e Inter.

Mercato Milan, occhi puntati su Adin Licina: possibile inserimento nel progetto Milan Futuro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Adin Licina sarebbe finito nel mirino del Milan. Il trequartista è considerato uno dei profili più interessanti del settore giovanile del Bayern Monaco, ed i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti per approfittare della situazione contrattuale favorevole e chiudere l’operazione a condizioni vantaggiose.

Sul tedesco ci sarebbero anche Juventus ed Inter, pronte ad aprire un’asta. Il Diavolo, però, ha un idea ben precisa per bruciare la concorrenza. Inizialmente, il classe 2007 verrebbe inserito nel progetto Milan Futuro per giocare con continuità, con l’idea di accompagnarne la crescita e valutarne poi l’inserimento in prima squadra sotto la guida di Max Allegri.