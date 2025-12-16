“L’arbitro ha sbagliato…”: l’ammissione a ‘Open VAR’ fa infuriare i rossoneri

Nella trasmissione Open VAR su DAZN, Andrea De Marco ha chiarito i due episodi più discussi del pareggio 2-2 tra Milan e Sassuolo : l’ex arbitro ha confermato che la rete di Pulisic, annullata per un presunto fallo di Loftus – Cheek, era da convalidare. Al contrario, nessun rigore per il Sassuolo sul contatto tra Pavlovic e Cheddira.

L’ammissione sul terzo gol: l’azione era regolare

De Marco ha sottolineato come l’arbitro Crezzini abbia sbagliato a fischiare fallo, in quanto Loftus-Cheek ha semplicemente appoggiato le mani sulla schiena dell’avversario:

“Il Var non può intervenire in questo caso, bisognerebbe valutare l’intensità. Però per le linee che ci siamo dati di soglia di falli questo non può essere considerato un fallo. La rete doveva essere convalidata“

Niente penalty su Cheddira: Pavlovic incolpevole

Il Sassuolo, invece, ha protestato a lungo per l’intervento di Pavlovic su Cheddira negli ultimi minuti. De Marco, però, ha elogiato l’arbitro e la sala VAR per aver letto bene la dinamica: