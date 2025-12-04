Lazio, arriva la vendetta per il Milan! Lo sta facendo davvero a poche ore della Coppa Italia

La Lazio arriva molto agguerrita alla gara di Coppa Italia contro il Milan, in programma questa sera. Dopo la sconfitta rimediata nel fine settimana, i biancocelesti hanno voglia di vendetta e le polemiche non si placano nei confronti della gestione presidenziale di Claudio Lotito e dei ‘problemi’ arbitrali subiti nell’ultimo periodo (di cui l’ultimo contro il Milan). Dunque, la tifoseria si è già mobilitata per offrire il maggior supporto possibile alla squadra e a mister Sarri, sperando in un risultato positivo in serata contro i rossoneri.

La tifoseria della Lazio si compatta verso il Milan

In seguito alla sconfitta rimediata sabato (Milan-Lazio 1-0), a pochissimi giorni di distanza vi sarà l’atto II della sfida. Stavolta, il peso specifico potrebbe essere più importante: una delle due squadre rinuncerà all’ambizione di vittoria della Coppa Italia in maniera molto prematura.

Per questo, i tifosi biancocelesti stanno diffondendo uno slogan per dimostrare il massimo supporto alla squadra: “Alla Lazio ci pensano i laziali”, dimostrando grande compattezza e, al contempo, una sorta di polemica contro la gestione del club. Come riporta il Corriere dello Sport, sono previsti 40mila tifosi, destinati a creare un ambiente fortemente ostile contro il Milan di Allegri.

Aquila simbolo di libertà: seconda apparizione di Flaminia in Lazio-Milan

Nell’ambiente Lazio c’è grande euforia e tensione in vista del match di stara contro il Milan. Ogni gesto sarà essenziale per fomentare gli animi e creare una vera e propria bolgia all’Olimpico.

I tifosi faranno la loro parte, ma anche il club metterà in mostra il simbolo per antonomasia: contro il Milan sarà la seconda occasione per osservare Flaminia, la nuova aquila, simbolo di fierezza e libertà nel volo. Un volo che, pian piano, si sta sollevando verso l’alto, dato che l’aquila non è ancora pienamente addestrata a volare. Ma, si sa, il simbolismo è qualcosa di molto forte.

