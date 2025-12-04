Lazio – Milan, parla Tare: “Jashari, calvario finito”. Poi la battuta sul rinnovo di Maignan

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset poco prima dell’inizio di Lazio-Milan, affrontando il tema del ritorno in campo di Jashari e quello legato al rinnovo di Mike Maignan. Il direttore sportivo ha fatto il punto sul portiere e capitano francese, non risparmiando anche un momento di ilarità in diretta.

Il ds si è subito concentrato sul suo ritorno a Roma:

“L’emozione è grande, è stata casa mia per 18 anni e ho salutato tante persone che mi hanno voluto bene in questi anni. Si tratta di una partita carica di emozioni. Sappiamo di giocare contro un avversario molto pericoloso, con i nostri stessi obiettivi e che vuole arrivare fino in fondo in coppa”.

Sul ritorno in campo di Jashari ha commentato:

“Abbiamo fatto qualche cambiamento in formazione, per dare una chance anche a Jashari che abbiamo aspettato da mesi. Servirà una grande prestazione. Jashari? Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore. Parlano spesso e gli racconta spesso i segreti del mestiere. Jashari è un grande giocatore e finalmente il calvario è finito.

Siamo contenti per come la squadra ha reagito dall’inizio del campionato e abbiamo portato 10 giocatori nuovi. Max sta facendo un lavoro molto importante nella testa dei giocatori e i risultati si vedono. Siamo nemmeno alla metà di questo percorso. Sarà una stagione ancora ricca di emozioni e difficoltà”.