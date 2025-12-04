Lazio – Milan, svelate le formazioni: quante scelte inedite per Allegri!

Il Milan prosegue il suo cammino in Coppa Italia e questa sera sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma. Riecco la Lazio che, dopo il match di domenica scorsa, ora avrà sicuramente voglia di rivalsa, soprattutto per quanto successo nei minuti finali della sfida di campionato.

Ha, ovviamente, altri programma Massimiliano Allegri, che ha sicuramente l’obiettivo di ben figurare in una competizione che lo ha visto vincere svariate volte. Questa sera, però, sarà una vetrina importante anche per alcuni calciatori che, fino a ora, hanno potuto mettersi in mostra in maniera limitata.

Coppa Italia, Lazio – Milan: ecco le scelte di Sarri e Allegri

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per l’incrocio tra la Lazio e il Milan, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Di seguito, le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri in merito alle due formazioni titolari:

LAZIO – Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

MILAN – Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.