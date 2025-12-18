Leao, da Sportmediaset la sentenza sul suo impiego: cosa è stato deciso per Napoli-Milan

Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. A poche ore dal fischio d’inizio di Riyadh, però, i rossoneri devono fare i conti con l’assenza ormai confermata di Rafael Leao, uno dei riferimenti tecnici più importanti della squadra. Una scelta maturata nelle ultime ore, dopo le valutazioni dello staff medico e di Massimiliano Allegri, che evidentemente ha preferito non correre rischi.

Leao verso il forfait: le ultime su Napoli – Milan

L’indiscrezione arriva da SportMediaset e trova conferme nelle ore che precedono la gara. Rafael Leao non sarà a disposizione per Milan-Napoli, nemmeno per un eventuale impiego a partita in corso, secondo la medesima fonte.

Una valutazione su basi precauzionali da parte di Massimiliano Allegri, che ha scelto di tutelare il giocatore vista una condizione fisica non ottimale, essendo reduce dall’infortunio patito nella partite contro il Torino.

Modric dalla panchina? Cosa trapela sulla formazione

In queste ore arrivano novità anche su quella che può essere la formazione schierata da Allegri per la semifinale di Supercoppa. Occhio a due sorprese in particolare: Luka Modric e Davide Bartesaghi, stando alle ultime, potrebbero partire dalla panchina. Al loro posto, dovrebbero esserci Ardon Jashari e Pervis Estupinan: ancora un po’ di pazienza e ogni dubbio verrà chiarito dalle distinte ufficiali.