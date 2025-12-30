Leao e Gabbia out contro il Cagliari? Cosa trapela in casa Milan

Dopo la vittoria convincente contro il Verona, il Milan ha già spostato l’attenzione sulla trasferta di Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio. Una partita delicata, che arriva in un momento particolare del calendario e con una situazione fisica tutt’altro che ideale. Massimiliano Allegri sperava di avere la rosa al completo, ma anche questa volta deve fare i conti con assenze importanti che rischiano di pesare sulle scelte e sull’equilibrio della squadra.

News Milan, verso Cagliari con diverse incognite

La preparazione alla gara in Sardegna è iniziata subito, senza pause. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e restare agganciati alle posizioni alte della Serie A. Il problema, però, è legato alle condizioni di alcuni titolari. Allegri deve gestire una situazione che si trascina dall’inizio della stagione, con infortuni e recuperi parziali che complicano ogni pianificazione.

La trasferta di Cagliari, storicamente insidiosa, richiede attenzione massima. Il contesto ambientale e il poco tempo a disposizione per preparare la gara aumentano il peso di ogni singola assenza.

Leao e Gabbia, l’allarme del Corriere dello Sport

A fare il punto è stato il Corriere dello Sport, che ha titolato chiaramente “Leao e Gabbia out”. Secondo quanto riportato, la situazione più delicata riguarda Rafael Leao. Il portoghese ha recuperato dal problema all’adduttore, ma resta un’incognita importante, visto che avverte un fastidio quando prova a scattare.

Anche Matteo Gabbia resta in dubbio, privando Allegri di un’opzione preziosa in difesa in una gara che richiederà solidità e concentrazione.