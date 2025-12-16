Maignan e le speranze sul rinnovo: è cambiato lo scenario? Rivelazione inaspettata

Tra pochi giorni si scende in campo per la delicata semifinale di Supercoppa italiana. Ma non c’è solo presente nella mente della dirigenza rossonera. Soprattutto mercato nei pensieri della società che, e più precisamente ai nodi contratti. Ora, dopo il rinnovo di Saelemaekers, il Milan vuole anche quello di capitan Maignan. E qualcosa ora forse di sta muovendo.

“È parecchio complessa”, il punto sul rinnovo del francese

Ha la fascia al braccio sinistro e un motivo ci sarà. Allegri gli ha affidato il compito di leader di questa e lui ha risposto presente, con parate degne del portiere protagonista dello scudetto del 2022. Ora, però, è il suo futuro a far parla di sé. La sua conferma e permanenza a Milano è ancora lontana.

Il suo contratto scade il prossimo giugno e la società è al lavoro per prolungare tale contratto. E il motivo è ben preciso. Infatti, come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza sta man mano riallacciando i rapporto con Maignan con l’obiettivo di una firma per non perderlo a zero. Da febbraio il francese, qualora non dovesse raggiungere un accordo, sarà libero di firmare un per un qualsiasi altro club. Il club vuole evitare tale scenario, ma resta un’operazione molto complessa.

Il Milan corre ai ripari in caso di mancato accordo: in quattro per il dopo-Maignan

Le piste sono tante e la dirigenza rossonera ha ormai da tempo ampliato i suoi orizzonti. A prescindere dal già noto nome di Elia Caprile, in cima alla lista dei desideri, e al timido sondaggio fatto per il portiere del Friburgo, Noah Atubolu, ora il Milan ha messo nel mirino un altro numero uno.

Si tratta di Hugo Souza del Corinthians. Il portiere brasiliano resta lì come possibile affare anche a basso prezzo, vista la valutazione intorno ai 10 milioni di euro, più bassa rispetto ai due citati sopra. Maignan resta il preferito, almeno di Allegri, che spera in un rinnovo per ripartire con il suo portiere anche la prossima stagione.