Mercato Milan, Allegri ha scelto il difensore: arriva il brasiliano dalla Premier

Dopo aver portato a termine l’acquisto di Niklas Fulkrug, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Sia De Winter che Odogu non hanno finora convinto e per questo il club rossonero vorrebbe mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una nuova pedina per rinforzare il reparto arretrato. Dopo la suggestione Thiago Silva, nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi ci sarebbero adesso altri due difensori brasiliani.

Milan, interesse per Morato del Nottingham Forest

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza del Milan un difensore già pronto per completare il reparto arretrato e tra i nomi valutati ci sarebbe anche quello di Morato del Nottingham Forest. Il brasiliano classe 2001, di piede mancino, è uno dei centrali fisicamente più prestanti della Premier League.

Non solo Morato: occhi puntati anche su Luiz Felipe del Rayo

Oltre a quello di Morato, un profilo valutato dal Milan è quello di Luiz Felipe. Come raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il brasiliano è un vecchio pallino di Igli Tare e, con il contratto in scadenza a giugno, rappresenta un’occasione di mercato a livello di costi. Il centrale del Rayo Vallecano è però reduce da un fastidioso infortunio e sarebbe ancora alla ricerca della forma fisica migliore.