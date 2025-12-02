Mercato Milan, il nuovo attaccante lo porta Modric: è un ex Real Madrid

Milan: Vinicius, Benzema, Asensio e Modric in campo con il Real Madrid

Non solo il difensore, il Milan sfrutterà la prossima finestra di calciomercato per risolvere il problema in zona gol con l’acquisto di un nuovo attaccante. Il ds Igli Tare ha messo nel mirino diversi nomi, in lista ci sarebbe finito anche un vecchio compagno di squadra di Luka Modric. La società rossonera, di fatto, starebbe pensando anche ad un ex Real Madrid per rinforzare il reparto arretrato.

Spunta un ex Real tra le idee di mercato del Milan

Il nome di Marco Asensio è tornato sul tavolo del Milan, riportato da fichajes e ripreso in queste ore in chiave mercato. Il club rossonero starebbe studiando un’idea rimasta in sospeso per anni, mentre lo spagnolo continua la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes’, il Milan starebbe valutando un’operazione che potrebbe portare Asensio alla corte di Allegri. Il giocatore, classe 1996, è gestito da Jorge Mendes e ha un contratto con il Fenerbahçe fino al 30 giugno 2028. Il club turco lo pagò 7,5 milioni e ora vedrebbe positivamente la possibilità di cederlo per una cifra vicina ai 17.

Milan, Asensio in una gara con il Fenerbahce
Milan, Asensio con la maglia del Fenerbahce – (Ansa) SpazioMilan.it

La società gialloblù non avrebbe alcuna urgenza di venderlo, ma l’idea di una plusvalenza significativa renderebbe l’ipotesi concreta. Asensio, dal canto suo, non avrebbe chiesto la cessione, però non chiuderebbe la porta a un trasferimento in un top club come il Milan. La società rossonera osserva ogni dettaglio economico e valuta la sostenibilità dell’operazione. Per Asensio sarebbe un ritorno nel radar del Milan, a distanza di 3-4 anni dal primo corteggiamento.

Nunzio Marrazzo

