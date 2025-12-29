Mercato Milan, Leao porta il gioiello in rossonero? La foto sui social fa impazzire i tifosi

Buona chiusura dell’anno per il Milan, che batte il Verona per 3-0 dopo un ottimo secondo tempo e resta a -1 dall’Inter. La nota più positiva è senza dubbio Christopher Nkunku, riuscito finalmente a sbloccarsi in campionato con tanto di doppietta. Oltre ai gol del francese, un’altra buona notizia è arrivata anche nel post partita: una foto di Rafael Leao e Nicolò Tresoldi, stellina del Club Brugge, non è passata inosservata al popolo rossonero.

Milan, anche Tresoldi a San Siro: la foto con Leao accende il mercato

Tra gli ospiti speciali a San Siro ieri c’era anche Tresoldi. L’attaccante classe 2004, che negli scorsi mesi ha palesato la sua fede rossonera in diverse interviste, ha seguito il Milan dagli spalti. Successivamente sui social ha poi condiviso anche una foto con Leao, che ovviamente ha fatto subito il giro del web, con i tifosi del Diavolo che già sognano di vedere la coppia anche sul prato verde di San Siro.

Il giovane tedesco, nato in Italia, sta vivendo una grande stagione con il Brugge, con ben 8 reti e 4 assist in 33 presenze. Un ottimo score per un 21enne, che sembra essere l’ennesimo talento uscito dalla “cantera” del Club Brugge. Il suo è un profilo che va certamente monitorato e senza dubbio la sua fede tutt’altro che segreta per il Milan può essere un assist che il club rossonero potrebbe sfruttare per portare il talento a Milano.